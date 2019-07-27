شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» للمزارعين: دخول منتجاتكم للأسواق رهين بالبطاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها للمنتجين الزراعيين، بضرورة وضع البطاقة التعريفية لمنتجاتهم التي يرغبون في دخولها الأسواق، ونبهت إلى احتواء البطاقة على رقم السجل وتاريخ التعبئة وموقع المزرعة وسعر المنتج. وأكدت أن الهدف من وضع البطاقة التعريفية للمنتج، هو منع دخول أي منتج بشكل عشوائي للأسواق، والقضاء على المنتجات الزراعية مجهولة المصدر، ومعرفة مصادر المنتجات الزراعية في المحلات.

وشددت الوزارة على منع دخول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر للأسواق، مؤكدة أنها ستمنع دخول أي منتج زراعي ليست به بطاقة تعريفية، وستستمر في التعاون مع الجهات ذات العلاقة لأخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات وسلامتها لصحة المستهلك.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة شاركت في ورشة عمل عن «وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية»، نظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، بورقة عمل حول «الاستخدام الآمن للمبيدات»، واستعرضت مراحل تطبيق وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية وطريقة العرض وآلية تطبيق الجزاءات وبرامج التوعية التي تستهدف المزارعين والشركات الزراعية والمحلات ومراكز البيع بالتجزئة الكبرى.

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يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ألزمت المزارعين بوضع بطاقة تعريفية للمنتجات اعتبارا من 1 يناير 2018؛ لمعرفة مصادر المنتجات والتأكّد من سلامتها وسهولة تتبعها.

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