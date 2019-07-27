شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بارق تغلق مطعمين و3 محلات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (بارق)أغلقت بلدية محافظة بارق مطعمين، و3 محلات مهنية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي نفذتها الأسبوع الماضي، بعدما رصدت 22 مخالفة صحية ومهنية.
أوضح ذلك رئيس بلدية بارق أحمد البارقي، الذي أشار إلى أن المراقبين الصحيين واصلوا أعمالهم الميدانية بحملة الرقابة البلدية، ونفذوا جولات رقابية على المطاعم والمطابخ بمركز ثلوث المنظر، أسفرت عن إغلاق مطعمين، ورصد 14 مخالفة صحية، ومصادرة 5 كيلو غرامات من المواد الغذائية الفاسدة. وبين البارقي أن الجولات شملت المحلات المهنية أيضا، وأسفرت عن إغلاق 3 محلات مهنية في بارق، ورصد 7 مخالفات، وتم إلزامهم بتحسين واجهات المحلات ضمن حملة معالجة التشوه البصري.
وقال: «سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مع استمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء».
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