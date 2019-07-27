شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد: 2500 طالب استفادوا من القبول الفوري وتعديل التخصص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل (الخميس)، انتهاء جميع عمليات القبول للعام الجامعي القادم، وذلك في مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، أن عدد المستفيدين من خدمة تغيير القبول، التي تمكن الطالب أو الطالبة المقبولين في الجامعة من تغيير قبوله من تخصص إلى آخر بلغ نحو 2000 طالب وطالبة.

ووصل عدد المستفيدين من خدمة القبول الفوري للطلاب غير المقبولين في الجامعة، التي تمكنهم من الاطلاع على المقاعد الشاغرة والاختيار منها وفق شروط القبول نحو 500 طالب وطالبة. وأوضح أن الجامعة وبتوجيه مديرها الدكتور فالح السلمي، سخرت كافة إمكانياتها في تسهيل عملية القبول من بداية التسجيل وحتى تسليم الرقم الجامعي، وقد تمت عمليات القبول إلكترونيا، دون أي تدخل بشري، وبكل شفافية وذلك تحقيقا للعدالة بين المتقدمين والمتقدمات. وأشار القرني إلى أن الجامعة أعلنت النسب التي توقف عليها القبول لهذا العام في كل تخصص من تخصصات الجامعة على الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكتروني، منوها بأن القبول لهذا العام شهد ارتفاعا ملحوظا في نسب المتقدمين والمتقدمات.