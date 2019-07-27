شكرا لقرائتكم خبر عن «الحملة المشتركة»: ضبط 3571781 مخالفاً للأنظمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، حتى نهاية أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 3571781 مخالفاً، منهم 2785903 مخالفين لنظام الإقامة، و551238 مخالفاً لنظام العمل، و234640 مخالفاً لنظام أمن الحدود. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 60450 شخصاً، 47% منهم يمنيون، و50% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2624 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4041 شخصاً.

وبين تقرير الحملات، أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1410 مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1380 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 30 سعودياً، موضحا أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 13449 وافداً مخالفاً، منهم 11727 رجلاً، و1722 امرأة.

ولفت إلى أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 505124 مخالفاً، وإحالة 458631 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 588622 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 886046 مخالفاً.