“جدارة” التقدم لوظائف جدارة الحرس الوطني 1440 هـ في الرياض وجدة والدمام

قامت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بإعلان عدد من الوظائف الإدارية 1440 المشمولة بتسليم رواتب الموظفين للرجال، ويحدث ذلك عبر منظومة التوظيف الحكومى، هذا وقد وصلت الوظائف بالحرس الوطني إلى 53 وظيفة متنوعة إدارية ما بين المرتبة الخامسة والثامن،, وذلك من أجل العمل في كل من الرياض وجدة والدمام، نتابع معكم للتعرف على الوظائف المتاحة لدى جدارة الحرس الوطني، وشروط الوظائف.

جدارة الحرس الوطني

أوضحت وزارة الحرس الوطني أنه يمكن التقدم عبر شبكة الانترنت من خلال موقع جدارة الالكتروني للوظائف المتاحة والتي تتمثل على النحو التالي:

محافظة الرياض:

باحث إحصاء (المرتبة السادسة).

باحث تخطيط مساعد (المرتبة السادسة).

باحث تطوير إداري مساعد (المرتبة السادسة).

باحث توظيف مساعد (المرتبة السادسة).

مدقق رواتب (المرتبة السادسة).

محافظة جدة:

محاسب مساعد (المرتبة السادسة – عدد 2).

مدقق رواتب (المرتبة السادسة).

مدقق مناقصات (المرتبة السادسة).

مراقب إنشاءات (المرتبة الخامسة).

مهندس كهربائي مساعد (المرتبة السابعة).

يجب على المتقدمين للوظائف أن يكون حاصلين على شهادة ما بعد الثانوية العامة وهم خريجي الدبلومات المتوسطة وما يعادلها. (وهذا حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

درجة البكالوريوس (خريجي الدرجة الجامعية).

الدبلومات العليا بعد الجامعة (خريجي درجة الماجستير).

التخصصات الغير تربوية لها الاولوية في الترشيح عن التخصصات التربوية.

يتم الأخذ بقرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية.

وظائف الحرس الوطني

أعلنت الوزارة عن توفر 94 وظيفة في الحرس الوطني لكل من النساء والرجال، وعلى من يرغب في التسجيل التأكد من البيانات ومطابقتها عند الترشح للوظائف، ويتم التأكد من خلال وزارة الخدمة المدنية، ومن ثم التقدم لوظائف الحرس الوطني أو وزارة المالية.