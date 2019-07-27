وزارة العدل المملكة العربية السعودية | شروط التقديم على وظائف وزارة العدل أهمها اجتياز اختبار...

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بعض الوظائف التي جاءت من أجل الأشخاص الحاصلين على تقدير “جيد جدا” حيث قامت وزارة العدل بالاعلان لهم عن عدد من الوظائف الإدارية والمالية مع إضافة وظائف تسمى أعوان القضاة ووظائف مخصصة للرجال فقط بالمرتبة الخامسة، كما أعلنت الوزارة عن بدء استقبال طلبات عمل للخريجين والخريجات ويعتبر هذا العمل من الدرجة السادسة ليقوموا بالعمل في ديوان الوزارة وكتابات العدل والمحاكم ويكون هذا العمل بمختلف الأماكن في المملكة العربية السعودية ويتم التقديم لوظائف وزارة العدل لكل من الرجال والنساء على حد سواء، نتابع معكم للتعرف على شروط التقديم على وظائف وزارة العدل.

شروط التقديم على وظائف وزارة العدل

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من التعليم في التخصصات المطلوبة

يشترط اختبار القدرات المعرفية العامة من رجال ونساء ويقوم المجلس الوطني بإجرائها للقياس والتقويم.

أن يقوم المتقدم للوظائف بتحديد ثلاث رغبات في نطاق المنطقة التي يقيم بها وبالاضافة إلى المدينة المتقدم لها.

وعلى المتقدم أن يقوم برفع صورة من وثيقة التخرج خلال التسجيل في الموقع وهذا بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة.

اذا كان هناك بيانات غير صحيحة يتم استبعاد الطلب المتقدم لذلك على المتقدم إدخال بيانات صحيحة حتى لا يتم استبعاد الطلب الخاص به.

يكون التقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة فقط ولن يتم استقبال أي طلب من أي شخص بشكل يدوي في الوزارة او من فروعها.

الأوراق المطلوبة للتقديم إلى وظائف وزارة العدل