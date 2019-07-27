السعودية اليوم / سمو الأمير منصور بن متعب وسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يصلان تونس للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي



تونس 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم إلى العاصمة التونسية، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وكان في استقبال سموهما في مطار تونس قرطاج الدولي، معالي وزير الخارجية التونسي الدكتور خميس الجهيناوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

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