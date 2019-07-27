فحص قيمة مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

تعتبر مساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أبرز الخدمات التمويلية والمساعدية التي تقدمها الحكومة في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تهدف المقطوعة من خلال تلك المقطوعة لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، حيث يمكن من خلال تلك المساعدة إجتياز كافة ظروف الحياة الصعبة التي تمر بها المملكة، ويتم تقديم المساعدة بناءاً على العديد من الشروط التي تم تحديدها بشكل مسبق من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ويتم ذلك بعد دراسة الطلب .

شروط إستحقاق مساعدة المقطوعة

أن يبلغ عمر المستحق 35 عاماً على الأقل للإستفادة من مساعدة المقطوعة.

يجب أن يمر عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة فيها.

الأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات، لهم كافة الأولوية في الحصول على تلك المساعدة .

يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لتلك المساعدة.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان 1440 هـ

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان 1440 هـ ،حيث يمكن من خلال تلك المساعدة إجتياز كافة ظروف الحياة الصعبة التي تمر بها في دولة الممملكة العربية السعودية . بسبب فرض الضريبة المضافة وإرتفاع الأسعار والسلع والخدمات والمحروقات، حيث يتم الحصول على تلك المساعدة بعد دراسة الطلب المقدم للهيئة والفحص، ويتم من خلال دخول على الرابط الرسمي على وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من هــــنـــا