، "الكهرباء" تؤجل فواتير ما قبل يوليو وتجدولها على 6 أشهر بدايتها أكتوبر ،

- 1/2
- 2/2
أجَّلت الشركة السعودية للكهرباء تزامنًا مع صدور فواتير الشهر الحالي مبالغ فواتير ما قبل شهر يوليو، وقامت بجدولتها على ستة أشهر، وقالت من خلال رسالة، بعثت بها لعدد من المشتركين: "نحيطكم بأنه قد تم تأجيل سداد فواتير ما قبل شهر 2019/ 6م".
وأوضحت الشركة أنه سيتم جدولة سدادها على فترة ستة أشهر، تبدأ من شهر 2019/ 10م. وبينت أنه في حال رغب المشترك بسداد المبلغ المؤجل فيمكنه ذلك عن طريق قنوات سداد بإدخال المبلغ كسداد مقدم.
وقالت الشركة من خلال صفحة خدمة المشتركين: "المقصود بالمبالغ المجدولة هي المبالغ السابقة المستحقة قبل شهر يوليو، وسيتم البدء بالتقسيط من شهر أكتوبر على فترة 6 أشهر".
"الكهرباء" تؤجل فواتير ما قبل يوليو وتجدولها على 6 أشهر بدايتها أكتوبرقاسم الخبراني الخليج 365 2019-07-27
أجَّلت الشركة السعودية للكهرباء تزامنًا مع صدور فواتير الشهر الحالي مبالغ فواتير ما قبل شهر يوليو، وقامت بجدولتها على ستة أشهر، وقالت من خلال رسالة، بعثت بها لعدد من المشتركين: "نحيطكم بأنه قد تم تأجيل سداد فواتير ما قبل شهر 2019/ 6م".
وأوضحت الشركة أنه سيتم جدولة سدادها على فترة ستة أشهر، تبدأ من شهر 2019/ 10م. وبينت أنه في حال رغب المشترك بسداد المبلغ المؤجل فيمكنه ذلك عن طريق قنوات سداد بإدخال المبلغ كسداد مقدم.
وقالت الشركة من خلال صفحة خدمة المشتركين: "المقصود بالمبالغ المجدولة هي المبالغ السابقة المستحقة قبل شهر يوليو، وسيتم البدء بالتقسيط من شهر أكتوبر على فترة 6 أشهر".
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
01:33 AM
أكدت أنه حال رغب المشترك بالدفع فيمكنه ذلك عن طريق قنوات "سداد"
أجَّلت الشركة السعودية للكهرباء تزامنًا مع صدور فواتير الشهر الحالي مبالغ فواتير ما قبل شهر يوليو، وقامت بجدولتها على ستة أشهر، وقالت من خلال رسالة، بعثت بها لعدد من المشتركين: "نحيطكم بأنه قد تم تأجيل سداد فواتير ما قبل شهر 2019/ 6م".
وأوضحت الشركة أنه سيتم جدولة سدادها على فترة ستة أشهر، تبدأ من شهر 2019/ 10م. وبينت أنه في حال رغب المشترك بسداد المبلغ المؤجل فيمكنه ذلك عن طريق قنوات سداد بإدخال المبلغ كسداد مقدم.
وقالت الشركة من خلال صفحة خدمة المشتركين: "المقصود بالمبالغ المجدولة هي المبالغ السابقة المستحقة قبل شهر يوليو، وسيتم البدء بالتقسيط من شهر أكتوبر على فترة 6 أشهر".
، "الكهرباء" تؤجل فواتير ما قبل يوليو وتجدولها على 6 أشهر بدايتها أكتوبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الكهرباء" تؤجل فواتير ما قبل يوليو وتجدولها على 6 أشهر بدايتها أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.