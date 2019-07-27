، صِغار سن وكِبار همم.. أبناء "العسيري" ينقلون نماذج أبناء الوطن للعالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال برامج متنوعة حظيت باهتمام كبير خلال استضافتهم بماليزيا

لم يقف صغر أعمارهم يوماً ما حاجزاً في طريق انطلاقهم، ومواصلة مجدهم، والعمل على تلمس جوانب مهمة في وطنهم يضيئون بها من خلال محاضراتهم وبرامجهم التي لاقت أصداء كبيرة وترحيباً كبيراً من قبل سبع جهات ماليزية، ليروا خطوات مسيرتهم أبناء صالحين من أبناء هذا الوطن، ينشرون رسالته، ويتحدثون عنه، ويعبرون عنه بنماذج جميلة من أبناء هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير.

حملت تجربة هذه الأسرة طموحاً يسعون خلاله إلى تقديم ملامح المملكة ورسالتها الإنسانية حول العالم من خلال برامج متنوعة حظيت باهتمام كبرى الجامعات الماليزية والوكالات الإعلامية، معرّفين بكافة برامجهم ما تقدمه المملكة من رسالة للعالم تتميز بالتسامح والتعايش والسلام.

واصلت مجد (16 عاماً) وعبدالله (12 عاماً) وجود (11 عاماً) أبناء "محمد عسيري" وأعضاء أكاديمية ألفا 71 في صيف هذا العام حضورهم من خلال برنامج ثقافي تم استضافتهم فيه بماليزيا هدفوا من خلاله إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه وطننا الغالي ( وطن العطاء والخير والأمان ) المملكة العربية السعودية، وتقديم نموذج سعودي عائلي نوعي مثالي وعالمي يعمل على تعزيز التنمية البشرية من خلال عرض تجربته الشخصية وبعض الأدوات المساندة، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بأهمية التغيير من خلال تجاربهم المتعددة.

تجربة ثرية

لم ينبُع جهد هذه الأسرة من فراغ، فقد حققت المركز الأول للأسرة المتميزة على مستوى محافظة الطائف، محققةً كذلك المركز الأول للإبداع في ذات المحافظة، لتواصل بشغف صناعة مواهب أبنائها وتوجيههم التوجيه الصحيح لخدمة الوطن.

قدمت هذه الأسرة الموهوبة "مجد عسيري" التي أتقنت اللغة الإنجليزية وهي طفلة لتواصل الآن دراستها في الصف الأول ثانوي وتستضيفها الجامعات داخل وخارج المملكة لتقديم العديد من المحاضرات الملهمة. إضافة إلى مشاركتها في الحفل الختامي لملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة؟".

وها هي الأسرة تواصل رسالتها لتقدم للوطن أيضاً الموهوب "عبدالله"، طالب الصف السادس الابتدائي الذي بدأ وعمره ٦سنوات تعلم اللغة الإنجليزية، ثم درسها وعمل دروساً في الرياضيات ثم عمل برنامج "عيش الطيران" للأشبال وبرنامج "عيش الصناعة" للأشبال، والآن جمع جميع المهارات التي يتعلمها ويعلمها في برنامج "مهارات القرن الواحد والعشرين " الذي بدأته الأسرة من أجله لتصميم برنامج مدته خمس سنوات يشمل تأهيله في ثماني مهارات يتعلمها خارج المنهج الدراسي.

وليس ذلك فحسب، بل سعت لتواصل العمل وتعمل على تهيئة الموهوبة "جود" طالبة الصف السادس التي بدأت تعمل في الأكاديمية حيث تعلمت اللغة الإنجليزية تعليماً ذاتياً وهي في سن الرابعة، ثم قدمت برنامج "فلسفة جود" لتحسين سلوك الأطفال باللغة العربية والإنجليزية، ثم انتقلت وعملت برنامج "جودكم" لتعلم اللغة الإنجليزية، واستقرت الآن مع برنامج "إعداد طبيب المستقبل" وهو عبارة عن معلومات مهمة عما سوف يدرسه طلاب كلية الطب وقدمت إلى الآن منه عشر حلقات.

مواكبة التطور الوطني

قال "محمد عسيري"، والد "مجد وعبدالله وجود": من واجبنا كأسرة أن نواكب ما تشهده بلادنا الغالية من طفرة في تقنية المعلومات وأنظمة الحاسوب والإنترنت، إذ تشهد إنجازات أكثر من رائعة في هذا السباق بسبب الانفتاح الاقتصادي العالمي والتزاحم على الموارد الاقتصادية والبشرية والحياة الاجتماعية، ومن هنا فإن التغيير أصبح سمة من سمات العصر والتعامل معه واستيعابه وتوظيفه لم يعد ترفاً فكرياً بل ضرورة ملحة، موضحاً أن غرس حب الوطن في قلوب الأبناء وحثهم على المشاركة في النهضة والذي يحقق لهم التميز وهو ما تسعى إليه هذه الأسرة للمضي نحو العالم الأول.

وفي حديث للموهوبة "مجد"، ذكرت فيه أن سر النجاح في أسرتها هو الاعتماد على الله تعالى، ومن ثم تنمية الولاء والانتماء، ثم الاستمرارية في التعلم والقراءة والتطوير والتحسين المستمر.