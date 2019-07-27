، وصول جثمان الشهيد "العنزي" لمطار طريف.. والصلاة عليه ظهر السبت ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان في استقباله المحافظ وذووه وعدد كبير من المسؤولين والمواطنين

وصلت - قبل قليل - طائرة الإخلاء الطبي إلى مطار طريف تحمل جثمان شهيد الوطن "صقر إبراهيم العنزي"، الذي استشهد وهو يدافع عن دينه ومليكه ووطنه بالحد الجنوبي، ليلحق بكوكبة الشهداء وهم يؤدون واجبهم، وسوف يتم الصلاة عليه اليوم السبت في جامع "الراجحي " ظهراً.

وفي التفاصيل، كان في استقبال جثمان الشهيد "العنزي" لدى هبوط الطائرة في مطار طريف إخوة الشهيد وعدد من أقارب الشهيد ومحافظ طريف بدر نجر الصقر، ومساعد قائد قوة طريف العميد عبدالله محمد الشمراني ومساعديه، ومدير القطاع الصحي بطريف فايز سرحان الرويلي وعدد كبير من المواطنين.

يذكر أن الشهيد "العنزي" من سكان محافظة طريف وهو أحد رجال الجيش السعودي الذي كان يدافع مع زملائه في ميدان الشرف والبطولات بالحد الجنوبي.

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