شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يغدر بحلفائه ويوجه صفعة قاسية لـ‘‘الإمارات والكويت’’ ويتوعد بـ‘‘إجراءات أحادية’’ صادمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - طالب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، منظمة التجارة العالمية بتغيير صفة مجموعة دول أعضاء، بينها الإمارات والكويت، مهددا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تجاهها حال عدم حدوث ذلك.
ووجه ترامب، في مذكرة خاصة أصدرها اليوم الجمعة، ممثل الولايات المتحدة في المنظمة، بالعمل على دفعها إلى إجراء إصلاح يخص الدول النامية.
وأوضح ترامب أن هذا الإصلاح يجب أن يهدف إلى منع الدول النامية "المعلنة من طرف واحد" من حصد "فوائد تجارية غير عادلة" تحصل عليها بسبب قواعد المنظمة.
وقال ترامب، في الوثيقة، إن مجموعة من الأعضاء في المنظمة، وهي الإمارات وقطر والكويت وتركيا والصين وهونغ كونغ وبروني وماكاو وسنغافورة والمكسيك وكوريا الجنوبية، تصف نفسها بالنامية رغم أنها غنية.
وتوعد الرئيس الأمريكي بأن بلاده، وفي حال عدم تحقيق منظمة التجارة العالمية "تقدما جوهريا" في إجراء الإصلاح الخاص بهذا المجال في غضون 90 يوما، ستوقف تعاملها مع تلك الدول المذكورة باعتبارها نامية، موضحا أن الولايات المتحدة لن تدعم أيا من هذه البلدان في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
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