شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يدخل الحزن على الملك سلمان وولي عهده بعد هذه الضربة العسكرية الموجعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت السعودية، الجمعة، مقتل أحد جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن، وذلك بعد إعلان الحوثيين مقتل جنود سعوديين باشتباكات على الحدود.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، التي أوردت أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، قدما الجمعة، تعازيهما لأسرة جندي أول يحي بن محمد هادي آل مجدوع.

وأكدت الوكالة أن الجندي "قتل أثناء أدائه واجبه على الحد الجنوبي، في منطقة نجران".

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فيما لم تحدد الوكالة توقيتا للواقعة، إلا أنه في وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن جنودا سعوديين قتلوا (لم تحدد عددهم) أثناء محاولة تسللهم بمنطقة أبواب الحديد، في محافظة صعدة، شمالي اليمن، المحاذية للسعودية.

وبدوره أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان".



وأضاف أن "كل محاولات المليشيا العدائية سيكون مصيرها الفشل".

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة، وكذلك من اشتباكاتهم على الحدود اليمنية مع المملكة.