شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع التغيرات المتسارعة في المملكة .. أمير سعودي : أمنيتي أن يتحقق هذا الحلم في مكة والمدينة قبل أن أموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يكشف مستشار العاهل السعودي، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، غدًا السبت عن التوجهات الجديدة لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وقال “الفيصل” في لقاء تبثه قناة الإخبارية السعودية عند الساعة الرابعة عصرًا،: “إن التوجه الكامل هو أن نجعل من مدينة مكة المكرمة ومن المشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم، وليس فقط للمملكة العربية السعودية”. Advertisements وأضاف: “أتذكر الملك فيصل – رحمه الله – وإخوته يقفون في عرفات لترتيب السيارات أثناء النفرة”. متابعًا “ما أريده هو الابتسام في وجه الحاج.. وآمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة تعمل إلكترونيًّا”. المصدر: صحف سعودية

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