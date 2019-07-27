شكرا لقرائتكم خبر عن صورة واضحة للطبعة النقدية الجديدة فئة 100 ريال.. والرمز الجديد الذي وضع فيها وأغضب الإماراتيين؟ (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام محلية إن البنك المركزي اليمني طرح مؤخراً ورقة ال100ريال يمني، الطبعة الجديدة، للتداول في السوق الرسمية. Advertisements وتضمنت الطبعة النقدية الجديدة صورة شجرة دم الأخوين المنتشرة في جزيرة سقطرى اليمنية، في تأكيد واضح من الشرعية على رفض المحاولات الإماراتية الهادفة لاحتلال الجزيرة. وقال مسؤولون في البنك المركزي اليمني ان الورقة النقدية باتت في متناول العامة. ووصلت الاوراق النقدية فئة ال100ريال الى عدن قبل يومين

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