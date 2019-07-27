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عدن - ياسمين التهامي -

لم يشفع له تقديم 2 من أبنائه قرباناً وموالاته للمليشيا.. الحوثيون يقتحمون منزل أكبر مشايخ العاصمة صنعاء لهذه الأسباب..! – (أسماء وتفاصيل)

قامت مليشيا الحوثي اليوم الجمعة بإقتحام منزل الشيخ محمد علي الحضرمي، أحد كبار مشائخ سنحان، ضمن سلسلة المداهمات والسحل التي تنفذها المليشيات بحق مشائخ طوق العاصمة صنعاء والقبائل المجاورة، وتم تفتيش منزله بالقوة ونهب ممتلكاته.

ويعتبر الشيخ الحضرمي احد القيادات البارزة في جماعة الحوثيين في منطقة سنحان، وقد أعلن انضمامه للجماعة وقدم إثنين من أبنائه قربان للمليشيا الطائفية بعد مقتلهم في جبهات القتال تحت رايتهم إلا أن هذه القربان لم تشفع له عند المليشيات.

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وقال مصدر محلي أن مليشيا الحوثي أقدمت على أقتحام منزل الشيخ الحضرمي بحجة أنه يمتلك أسلحة ومعدات عسكرية كبيرة حصل عليها ويدخرها لمحاربتهم، فتم نهب كل المحتويات ولم ينجو حتى السلاح الشخصي للحضرمي من بطش المليشيات.

ويأتي هذا ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكبها المليشيات بحق ابناء القبائل الشمالية، و مشائخ وضباط وأعيان كانت لهم مكانة في الجتمع قبل أن تسيطر جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء.

ويذكر أن جماعة الحوثي أقدمت في الأسبوع الماضي على سحل مشائخ في محافظة عمران منهم "مجاهد قشيرة، والوروري" وهم اليوم يواصلون جرائمهم بحق مشائخ الطوق بعد اقتحامهم لمنزل الحاضري أكبر مشائخ سنحان.