نفذ أعضاء ميدانيون بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدداً من الجولات الميدانية بالأسواق والمجمعات التجارية بالعاصمة الرياض. ونشرت رئاسة الهيئات صوراً لأعضاءها أمام أحد المجمعات التجارية شمال الرياض. وتجري فرق الهيئة جولات ميدانية في المولات والحدائق والمتنزهات بمختلف المناطق لرصد أي مخالفات واقعة في نطاق اختصاصها وصلاحيتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولات ميدانية لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف بمولات الرياض-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.