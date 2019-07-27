إندونيسيا: السفارة تحذر رعاياها من انفجار بركان في منطقة باندونق

نبهت السفارة السعودية في جاكرتا المواطنين السعوديين بصدور تحذير من الهيئة الوطنية لمعالجة الكوارث في إندونيسيا بشأن انفجار أحد البراكين. وأوضحت أن الهيئة أفادت بانفجار بركان تانكوبان، عصر اليوم (الجمعة)، في منطقة باندونق. ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة إلى الابتعاد عن فوهة البركان، موصيةً كذلك بالتصرف بهدوء والتواصل معها عبر هاتف الطوارئ (08553003000).

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