هيئة الإعلام المرئي والمسموع تدعو الراغبين بإنشاء دور سينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها...

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مؤخرا، المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها، من أجل تسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل. تأتي تلك الدعوة بعد أن حصلت دور السينما السعودية على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام الجاري 2019م. وأنشئت 7 دور في 3 مدن رئيسية حتى الآن، وجاري افتتاح 27 دار سينما في 7 مدن بنهاية 2019م، وذلك لتغطية الإقبال المتزايد على دور العرض السينمائية.

وخصصت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع البريد الإلكتروني: [email protected] للرد على استفسارات المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعمًا من الهيئة للشركات المشغلة لدور العرض السينمائية.