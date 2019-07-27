بالفيديو.. «طريق مكة» تُنهي إجراءات دخول حجاج بنجلاديش في أقل من 20 ثانية

أنهت مبادرة «طريق مكة» إجراءات دخول حجاج بنجلاديش للمملكة، في وقت قياسي يصل إلى 20 ثانية.

وأظهر فيديو لصفحة «التواصل الحكومي» على «تويتر» مدى السهولة واليسر في عملية دخول الحجاج البنجلادشيين القادمين من مطار دكا، وكذا الجهود المبذولة من جانب التنفيذيين في التخفيف وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن.

جاء هذا وسط تعاون مميز بين فريق المبادرة وأجهزة حكومات الدول المطبقة فيها المبادرة؛ لتحقيق أهدافها، وهي تيسير رحلة الحجاج من خلال اختصار الوقت والجهد المبذول في إجراءات السفر؛ ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

وقد دشنت المبادرة هذا العام في مطلع شهر ذي القعدة بمطار إسلام أباد الدولي في جمهورية باكستان الإسلامية، بالتزامن مع تدشينها في مطار كوالالمبور الدولي، ثُم دشنت بعدها بيومين في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، بالتزامن مع تدشينها بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجمهورية إندونيسيا.

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والمبادرة تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بخدمة ضيوف الرحمن والحرص على إنهاء إجراءات مغادرتهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة .

وتوشحت مطارات الدول المشاركة في المبادرة بأعلام المملكة وأعلام الدول في صورة ترسخ عمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة بها، والعمل المشترك على إنجاح أعمال مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام 1440هـ، كما عُرضت في مطارات دول المبادرة التي شهدت مغادرة أفواج ضيوف الرحمن عددًا من صور الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وكلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الترحيبية بالحجاج التي قدمتها وكالة الأنباء السعودية ليطلع عليها الحجاج قبيل إنهاء إجراءات سفرهم.

ووجدت أعمال هذه المبادرة كل الترحيب من مسؤولي الدول التي انطلقت منها؛ حيث قام دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان في الثاني من شهر ذي القعدة بزيارة الصالة المخصصة لتطبيق مبادرة طريق مكة في مطار إسلام أباد الدولي، واطلع على ما يقدم من خدمات متنوعة في الإجراءات لإنهاء سفر الحجاج إلى المملكة، مبديًّا إعجابه بما شاهده، في حين دشنها في إندونيسيا نائب الرئيس محمد يوسف كلا، وحظيت في بقية الدول بحضور وزاري كبير؛ ما يؤكد حرص الدول على تنفيذ المبادرة في مطاراتها.

واستقبل الحجاج المغادرون من دول المبادرة هذه الخدمة بالفرح والسرور، وألسنتهم تردد الدعاء لقيادة هذه البلاد، التي لا تألو جهدًا في بذل الغالي والنفيس؛ للتسهيل على الحجاج أداء مناسكهم وسط ومنظومة متكاملة من الخدمات.