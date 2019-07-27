«تعليم تبوك» تُعلن تطبيق «الكايزن» في «الثانوية الـ21»

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم الجمعة، أن «الثانوية الـ21» طبقت مبادرة «الكايزن»، التي تتضمن أربعة مسارات هي الرياضيات، والإدارة، والفيزياء، والحاسب. وتستهدف المبادرة تجويد العمل، وتوفير الهدر في الوقت والجهد؛ من خلال التحسين المستمر .

وقالت «تعليم تبوك»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «الثانوية الـ21» طبقت مبادرة «الكايزن» وفق منحى «STEAM»، والتي تم تقديمها بالفصل الصيفي بالمدرسة، من خلال المدرسات (عهود السفياني، وريم البلوي، ومنتها العريفج، والمعلمة فاطمة العمراني)، مشيرة إلى أن المبادرة تضمنت أربعة مسارات، هي الرياضيات والإدارة والفيزياء والحاسب. وتدعو المبادرة إلى تجويد العمل وتوفير الهدر في الوقت والجهد من خلال التحسين المستمر .

وأوضحت قائدة المدرسة فاطمة الحويطي أن المبادرة نُظمت باستخدام نظرية(E'5). مضيفة أن المعلمة عهود السفياني قدمت دورة معتمدة بشهادات للطالبات لتعريفهن بنظرية «الكايزن» وتشجيعهن على اعتمادها منهج حياة في الترتيب والتنظيم، وتقليل الهدر في الوقت والجهد والمادة، وتعميق مفهومها لدى الطالبات وربطها بجميع جوانب الحياة.

وقالت الحويطي: عملنا بروح العمل الجماعي والاتقان، وحفزنا الطالبات حتى خرج المشروع بطريقة إبداعية تلامس تفكير الطالبات، وتثير لديهن رغبة البذل والارتقاء والتغيير الإيجابي المستمر للأفضل، فيما وجهت الحويطي، الشكر والتقدير لدعم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، ومتابعة رئيس لجنة الفصل الصيفي المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير، واهتمام المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان، ولمشرفة الفصل الصيفي للمقررات منيرة العنزي والفصلي نوال المشيخي.