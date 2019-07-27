نائب أمير «جازان» ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الصميلي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير، أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول بكري بن إدريس الصميلي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وعبّر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ‪منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد الصميلي، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه على تعازيهم لهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى أن يديم الأمن والاستقرار على بلادنا المباركة في ظل قيادتها الرشيدة.