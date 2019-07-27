سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد على مرتفعات الطائف.

كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

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وعن حالة الخليج العربي، أكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة على مدن ومناطق المملكة السبت: