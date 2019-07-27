«الصحة» توصي ضيوف الرحمن باتباع عدد من النصائح لـ«حج صحي» دون أمراض

أصدرت وزارة الصحة الدليل التوعوي الشامل للحج الصحي، والوقاية من الأمراض، قبل وأثناء أداء المناسك.

وتتضمن الدليل، ضرورة الحصول –قبل الحج- على التطعيمات اللازمة ضد الأنفلونزا الموسمية والحمى الصفراء والشوكية وشلل الأطفال والتطعيمات الخاصة بالفيروس الثلاثي (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية)، وزيادة اللياقة البدنية قبل الحج، بالمشي ساعة يوميًّا والتدرج في بذل المجهود، وأداء التمارين الرياضية بلباس رياضي وحذاء مناسب، وتمارين الإطالة للعضلات، والالتزام بنظام غذاء صحي وأداء الرياضة بعد ساعتين من الوجبة.

كما شملت الإرشادات، الحرص على شرب سوائل والحصول على قسط كاف من الراحة، وعدم الافراط في الأكل لتسهيل الحركة أثناء المناسك، وتناول وجبات تحتوي على النسب الصحية من الكربوهيدرات والبروتين والمعادن والدهون والفيتامينات وتقسيم الوجبات إلى ثلاث رئيسية ووجبتين خفيفتين.

وتتضمن الدليل الصحي، بعض إرشادات النظافة الشخصية، وتشمل غسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وبعد العطاس والسعال وعند القدوم إلى مقر الإقامة، وارتداء ملابس نظيفة، واستخدام المناديل لتغطية الأنف والفم عند السعال، ورميها في المهملات، وتنظيم مقر الإقامة يوميًّا ونظافة الفم والأسنان بشكل يومي.

وللحلاقة الصحية، نصحت وزارة الصحة، بتجنب التعامل مع حلاقي الطرق، و«الشبَّة» أو استعمال أدوات الآخرين، مع الحرص على اختيار حلاق مصرح له بالعمل، وغسل يدي الحلاق قبل الحلاقة، واستخدام أمواس جديدة، واستخدام الواحد منها مرة واحدة فقط.

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ولتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري نصحت الوزارة بشرب السوائل واستخدام مظلات فاتحة اللون، والراحة وتجنب التعرض المباشر للشمس وتفادي الحر والزحام.

ولتجنب التسمم الغذائي، نبّهت وزارة الصحة، بغسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام وبعد قضاء الحاجة، ونظافة الأواني المعدة للطعام، وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، وعدم ترك الطعام مكشوفًا أو جعله عرضة للتلوث والحشرات، والتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية، وعدم شراء أطعمة من باعة متجولين، وحفظ الطعام في الثلاجة أو تحضير ما يكفي لوجبة واحدة وتجنب تخزين الطعام المطهي أثناء التنقل لفترات طويلة.

وللوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، أوضحت وزارة الصحة أهمية تناول السوائل الدافئة، والراحة قدر الإمكان وأخذ مزيلات الاحتقان وتناول المسكنات، والأدوية المضادة للسعال، وعدم استخدام المضاد الحيوي إلا بوصفة من قبل طبيب، مع تجنب المصابين بالأمراض أو استعمال ادواتهم وتجنب الزحام وتفادي شرب الماء شديد البرودة وعدم التعرض للهواء المباشر لأجهزة التكييف ونظافة اليدين وتجنب ملامسة العين والأنف، ولمطالعة الدليل كاملًا عبر الرابط: