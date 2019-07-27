أمير مكة: آمل رؤية المشاعر المقدسة تعمل إلكترونيًّا قبل أن أموت

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل: «إنني آمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة كلها تعمل إلكترونيًّا».

وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن توجه المملكة الكامل أن تجعل من مدينة مكة ومن المشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم وليس فقط في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه ركز في اجتماعه مع مسؤولي الجهات المعنية بالحج، بأن «يركزوا على شيء واحد وهو الابتسام في وجه الحاج».

وتابع مستشار خادم الحرمين، «أذكر الملك فيصل - رحمه الله - حينما كان يقف هو وإخوانه ينظمون السيارات في عرفات وقت النفرة»، منوهًا بأن المملكة تنفق المليارات لإنجاح موسم الحج.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة: «إن مشروع المياه الذي أنابني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تدشينه، تكلف أكثر من ثلاثة مليارات ريال»، مشيرًا إلى أن المشروع خاص بالحج والمشاعر المقدسة في هذا الشهر فقط».

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وكان الأمير خالد الفيصل، اعتمد أمس الخميس، الخطة التشغيلية لهيئة تطوير مكة المكرمة في موسم حج 1440هـ، والتي تهدف إلى رفع أداء المشروعات التي تشرف الهيئة على تشغيلها بالمشاعر المقدسة والارتقاء بها، وفي مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة بالتعاون مع شركة (سار)، ومنشأة الجمرات والمشروعات المرتبطة بها.

كما تتضمن الخطة، صيانة وتشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة، ومحطة معالجة مخلفات الذبح، ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن الخدمات وتحديثها دوريًّا.

وتستند الخطة على جاهزية عدة مشروعات جديدة في المشاعر المقدسة؛ حيث يأتي تنفيذها ضمن توصيات لجنة الحج المركزية التي عقدت بعد موسم حج العام الماضي التي أكدت الحاجة إلى تنفيذها؛ حيث ستعمل بعض تلك هذه المشروعات التي تم تنفيذها بكامل طاقتها والبعض الآخر تم الانتهاء من مرحلتها الأولى، وتسهم في تقديم خدمات تكاملية لحجاج بيت الله الحرام، تساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.