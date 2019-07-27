«الأحوال المدنية»: تمديد العمل في «المكاتب النسائية» بالجوف حتى الإثنين

بدأت مكاتب الأحوال المدنية النسائية بمنطقة الجوف، اليوم الجمعة، تمديد فترة العمل، لإتاحة الفرصة للمواطنات لاختيار الأوقات المناسبة لهن لإصدار بطاقة الهوية الوطنية، ضمن حملة «هويتي انتمائي».

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الإدارة العامة للأحوال المدنية: بدأ(اليوم الجمعة) بمنطقة الجوف تمديد فترة عمل المكاتب النسائية بالمنطقة لإتاحة الفرصة للسيدات للتقديم على خدمات الأحوال المدنية، موضحة أن العمل في المكاتب يستمر حتى نهاية يوم الإثنين 4/12/1440هـ، وذلك ضمن حملة «هويتي انتمائي» التي تنفذها الاحوال المدنية بجميع مناطق المملكة.

ولفتت الإدارة العامة للأحوال المدنية إلى أن هذه الحملة «تهدف الى توعية المرأة السعودية بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية كإثبات شخصي لها، وضرورة المحافظة عليها، وتقديم الخدمة للراغبات في إصدار الهوية الوطنية ممن أكملن السن القانونية».

وأشارت إلى أن مكتب الأحوال المدنية النسائية بسكاكا، يستقبل المواطنات الراغبات في استخراج بطاقة الهوية الوطنية النسائية لأول مرة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، فيما يستقبل مكتب الأحوال المدنية النسائي في محافظة القريات المواطنات من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الرابعة والربع مساءً، بينما يستقبل مكتب محافظة طبرجل، المواطنات من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الرابعة والربع مساءً، ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.