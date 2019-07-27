«الداخلية»: ضبط 3.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والحدود والعمل خلال 21 شهرًا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 3.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والحدود والعمل، خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 22/11/1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ (3571781) مخالفًا، منهم (2785903) مخالفين لنظام الإقامة، و(551238) مخالفًا لنظام العمل، و(234640) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشار إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (60450) شخصًا، (47%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2624) شخصًا؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوضحت أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 4041 شخصًا.

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وأشارت إلى أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ (1410) مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1380) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (30) سعوديًّا.

وقالت إن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (13449) وافدًا مخالفًا، منهم (11727) رجلًا، و (1722) امرأة.

وأكدت إيقاع العقوبات الفورية بحق (505124) مخالفًا، وإحالة (458631) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (588622) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (886046) مخالفًا.