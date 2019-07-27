349 فتاة سعودية في اللجان النسائية بمطوفي الدول العربية

أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن نتائج القبول للوظائف الموسمية النسائية لعام 1440، وبلغ عدد المقبولات 349 منهن 153 مطوفة، و161 من بنات الطائفة، فيما تم توظيف 35 فتاة من خارج دائرة المطوفات، وكلهن من السعوديات المؤهلات علميا، ويمتلكن الخبرات لخدمة ضيوف الرحمن.

ووزعت المقبولات على لجان: الاستقبال، المغادرة، الإسكان، التفويج، المشاعر المقدسة، الوعي الصحي، إدارة النفايات، لجنة الرعاية الإنسانية، لجنة الإعلام، لجنة الخدمة الاجتماعية.

معايير محددة

قالت عضوة مجلس الإدارة المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي إن «اختيار المقبولات تم على أساس المعايير التي وضعتها المؤسسة، حيث تشترط أن تكون المتقدمة مطوفة، أو من بنات الطائفة من السعوديات اللواتي يمتلكن المؤهل العلمي المناسب والخبرة، بجانب أن يكون عمرها مناسبا لأداء الأعمال المنوطة بها».

وأضافت أن «أحد أهم أهداف تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة مغلقة ضمن رؤية المملكة 2030 هو تفعيل وتمكين المرأة في جميع المؤسسات المعنية بحجاج الخارج في كافة المجالات التي تخدم ضيوف الرحمن».

خطة تطويرية

أوضحت عنقاوي أن «المؤسسة عملت على تفعيل هذا الجانب من خلال ورشة عمل تحت عنوان (المرأة شريكة النجاح)، حيث تم من خلالها تحليل الفجوة بين الواقع والمأمول عبر استطلاع آراء عدد كبير من المطوفات العاملات في خدمة الحجاج خلال السنوات الماضية»، مشيرة إلى أن الورشة وصلت لرسم خطة تطويرية تهدف إلى تفعيل دور المرأة.

وأبانت أن «المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على هذه الجوانب من خلال تفعيل لجنة الخدمة الاجتماعية التي تهتم بدراسة الحالة للمساهمات، ووضع التوصيات لتحديد نوعية احتياجاتهن، والعمل علي تلبيتها عبر قنوات مختلفة عبر لجنة الإعانات والسلف ولجنة التدريب والتواصل مع المؤسسات المعنية».

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ولفتت عنقاوي إلى أن «المؤسسة أتاحت فرص عمل للمطوفات في مجالات مختلفة من خلال لجنة التدريب، ووضع برامج تزيد مهارات المساهمات وبنات الطائفة».

الوظائف الموسمية النسائية لعام 1440

- 349 عدد المقبولات

- 153 مطوفة

- 161 من بنات الطائفة

- 35 فتاة من خارج دائرة المطوفات