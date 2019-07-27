تدريب العاملين في برنامج الزواج الصحي بنجران

اختتمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ورشة العمل «تدريب العاملين في برنامج الزواج الصحي» ضمن برنامج الزواج الصحي الذي استهدف جميع مأذوني الأنكحة بالمنطقة.

وأقام محاضرون وأطباء من إدارة البرامج الصحية بصحة نجران في اليوم الأول ورشة عمل للمستهدفين بعنوان «تدريب العاملين في برنامج الزواج الصحي» شملت مقدمة عن برنامج الزواج الصحي، والإنجازات، وإستراتيجيات البرنامج، وفحوصات ما قبل الزواج والأنيميا المنجلية «أسباب الحدوث - الأعراض وطرق التشخيص والعلاج وطرق الوقاية»، وتقليل الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي ج. وفي نهاية الورشة أقيمت مناقشة عامة لأبرز ما حدث في البرنامج والاختبار البعدي وتقييم الورشة.

وفي اليوم الثاني من البرنامج تمت مناقشة متلازمة نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» - الأسباب والأعراض والتشخيص وطرق الوقاية، كما تم التطرق إلى الثلاسيميا أسباب الحدوث والأعراض والعلاج وطرق الوقاية، وتقليل نسبة الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي ج.