نظام ذكي لتتبع حاويات النظافة بالجبيل

وقام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة المهندس عدنان العلوني، بإطلاق هذه الخدمات من خلال غرفة التحكم بمقر إدارة الخدمات البيئية، ثم اطلع على أبرز الطرق والآليات التقنية المعمول بها.
وشملت الجولة مركز التحكم الذكي، حيث شاهد الحضور عرضا عن هذا المركز، وكيفية ضبط سلوكيات وعمل السائقين من المعدات، ومدى جاهزية التدريب المقدم لهم، إضافة إلى الاستماع إلى شرح مفصل من قبل مهندسي الإدارة عن دور ونشاط مركز التحكم الذكي الذي يهدف إلى تحويل مدينة الجبيل الصناعية إلى مدينة ذكية مستقبلاً حين تحقيقه مراحله المتقدمة وتغطية كامل مساحة مدينة الجبيل الصناعية.
وقال مدير إدارة الخدمات البيئية المهندس عبدالرحمن الغامدي إن «هذا المركز ضمن إستراتيجية الإدارة للتحول الذكي للخدمات المقدمة لساكني وزوار المدينة، وهو مرحلة أولى لمشروع إدارة النفايات المتكاملة لمدينة الجبيل الصناعية، ومركز متكامل، وبيئة جاذبة للتدريب والتوعية لجميع فئات المجتمع والمهتمين بمعرفة سير العمليات التي تقوم بها إدارة الخدمات البيئية».
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