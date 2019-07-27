9 معايير لاعتماد رسوم المدارس الخاصة

حددت إدارة خدمات المستفيدين في مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم في الأحساء، 9 معايير لاعتماد الرسوم الدراسية للروضات والمدارس الأهلية والأجنبية والبرامج الدولية، فيما تراوحت الرسوم ما بين 5750 ريالا حتى 31 ألف ريال.

الرسوم

شدد مكتب التعليم الأهلي على ضرورة إشعار أولیاء أمور الطلاب خطیًا بقرار الرسوم الدراسية التي اعتمدت، والتزام المدارس بالرسوم الدراسیة المعتمدة لها التي تشمل جمیع الخدمات التعلیمیة المقدمة للطالب، بما فیها الكتب الدراسية عدا رسوم الزي المدرسي والنقل.

المدارس

أوضح المكتب أن المدارس المعتمدة للبنين 13 مدرسة للمراحل التعليمية الثلاث، و7 مدارس أجنبية معتمدة للبنين، و8 مدارس مطبقة للبرامج الدولية التعليمية للبنين، و28 روضة أهلية وأجنبية ومستقلة، و15 مدرسة أهلية للبنات، و12 روضة للبنات، و8 مدارس أجنبية عالمية للبنات، و6 مدارس مطبقة للبرامج الدولية التعليمية للبنات

المعايير التسعة

01 المبنى بكافة عناصره.

02 متوسط كثافة الطلاب.

03 متوسط عدد المعلمين للطلاب.

04 الأنشطة الطلابية.

05 المناهج الإضافية للطلاب.

06 متوسط الوظائف المساندة.

07 تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني.

08 التنمية المهنية والدورات وتصنيف المدرسة في التقييم السنوي.

09 المنجزات التعليمية والتربوية ونتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية واختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم «قياس».

الرسوم الدراسية

البنين:

- المرحلة الابتدائية: 9500 ريال: 18 ألف ريال.

- المرحلة المتوسطة: 10500 ريال: 17 ألف ريال.

- المرحلة الثانوية (مقررات): 12500 ريال: 20 ألف ريال.

المدارس الأجنبية:

- المرحلة الابتدائية: 3 آلاف ريال: 27 ألف ريال.

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- المرحلة المتوسطة: 3 آلاف ريال: 28 ألف ريال.

- المرحلة الثانوية: 4080 ريالا: 30 ألف ريال.

- المدارس المطبقة للبرامج الدولية التعليمية:

- المرحلة الابتدائية: 9 آلاف ريال: 22 ألف ريال.

- المرحلة المتوسطة: 11500 ريال: 22 ألف ريال.

- المرحلة الثانوية: 14500 ريال: 25 ألف ريال.

البنات:

- المرحلة الابتدائية: 9 آلاف ريال: 18 ألف ريال.

- المرحلة المتوسطة: 10 آلاف ريال: 17 ألف ريال.

- المرحلة الثانوية (مقررات): 11 ألف ريال: 22500 ألف ريال.

- الروضات: 9 آلاف ريال: 18 ألف ريال.

المدارس الأجنبية:

- المرحلة الابتدائية: 5850 ريالا: 27005 ريالات.

- المرحلة المتوسطة: 7300 ريال: 30800 ريال.

- المرحلة الثانوية: 7300 ريال: 30 ألف ريال.

- الروضات: 5750 ريالا: 33100 ريال.

المدارس المطبقة للبرامج الدولية التعليمية:

- المرحلة الابتدائية: 9 آلاف ريال: 22 ألف ريال.

- المرحلة المتوسطة: 9 آلاف ريال: 24 ألف ريال.

- المرحلة الثانوية: 16 ألف ريال: 25 ألف ريال.

- الروضات: 15 ألف ريال: 18500 ريال.