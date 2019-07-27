16240 حاجا إلى مركز أبو عجرم

تفقد مدير إدارة المنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة فيصل بن جمعان الزهراني، مقر وزارة الحج والعمرة بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف، يرافقه مدير فرع وزارة الحج والعمرة بمنفذ الحديثة ناجح العنزي، ومدير فرع وزارة الحج والعمرة بمنفذ جديدة عرعر مرشد الرويلي، حيث اطلعوا على الخدمات المقدمة للحجاج، ومنها توزيع هدية الحاج والمعتمر والأجنحة المشاركة والمساندة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. ونوه الزهراني بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم التي تحظى باهتمام ومتابعة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز. يذكر أن مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم تخدم حجاج البر بمتابعة أمير منطقة الجوف، حيث استقبلت مدينة الحجاج حتى يوم الخميس الموافق 22 من ذي القعدة، 16240 حاجاً، توزعوا على عدد 699 مركبة من الحجاج العراقيين القادمين من منفذ جديدة عرعر الحدودي باتجاه المشاعر المقدسة.



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