افتتاح معرض الميزان في عسير

أكد مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني أن الفن رسالة تحمل مضامين تمثل هويتنا وقيمنا ومعانٍ تُعاد صياغتها في كل مرة بشكل أجمل، داعيا إلى التنسيق بين جمعية الثقافة والفنون والمدارس وأندية الأحياء لاكتشاف المواهب في الخط العربي والفن التشكيلي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بعد افتتاحه معرض الميزان للخط العربي الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بأبها في مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة للفنون أمس.

تجولَ الجوني في أنحاء المعرض، واستمع لشرحٍ من مدير الجمعية أحمد السروي والفنانين والفنانات، واطلع على عددٍ من اللوحات التي تُمثل تنوعاً لفنون الخط العربي مع لوحات تشكيلية وُظفت فيها الحروف بأشكال جمالية ومتنوعة.

واستعرض مدير عام التعليم بمنطقة عسير جانباً من آليات التعاون التي يمكن التخطيط لها لدعم المواهب في مدارس المنطقة، وتكوين فرق عمل مشتركة مع الجمعية لتسهم في اكتشاف المواهب وصقلها ودعمها.

من جهته، أشار مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي إلى أن «افتتاح المعرض بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير يعد دعماً كبيراً للفنانين والفنانات، ويؤكد أهمية الشراكات بين الجمعية والجهات الحكومية، إضافة إلى أن المعرض يمثل دافعاً ليكون مصدر جذب لكل موهبة وطنية في أي مجال فني بتنوعاته».