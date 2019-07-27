جاء ذلك في كلمة ألقاها بعد افتتاحه معرض الميزان للخط العربي الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بأبها في مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة للفنون أمس.
تجولَ الجوني في أنحاء المعرض، واستمع لشرحٍ من مدير الجمعية أحمد السروي والفنانين والفنانات، واطلع على عددٍ من اللوحات التي تُمثل تنوعاً لفنون الخط العربي مع لوحات تشكيلية وُظفت فيها الحروف بأشكال جمالية ومتنوعة.
واستعرض مدير عام التعليم بمنطقة عسير جانباً من آليات التعاون التي يمكن التخطيط لها لدعم المواهب في مدارس المنطقة، وتكوين فرق عمل مشتركة مع الجمعية لتسهم في اكتشاف المواهب وصقلها ودعمها.
من جهته، أشار مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي إلى أن «افتتاح المعرض بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير يعد دعماً كبيراً للفنانين والفنانات، ويؤكد أهمية الشراكات بين الجمعية والجهات الحكومية، إضافة إلى أن المعرض يمثل دافعاً ليكون مصدر جذب لكل موهبة وطنية في أي مجال فني بتنوعاته».
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح معرض الميزان في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.