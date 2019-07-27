مراوح رذاذ لتلطيف الأجواء في ميقات ذي الحليفة

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة تأمين مراوح رذاذ لتلطيف الأجواء في أرجاء ميقات «ذو الحليفة» الذي يعد من أكبر المواقيت المكانية التي يفد إليها الحجاج كل عام خلال موسم الحج.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمدينة المنورة قيس بن عبدالحميد المعيقلي أن «الفرع أنهى تأمين مجموعة كبيرة من مراوح الرذاذ في أرجاء الميقات بالممرات التي يتعرض فيها الحجاج لأشعة الشمس لتخفيف وتلطيف الأجواء مع حرارة الصيف».

وأضاف أن «الفرع وبتوجيهات مباشرة ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يعمل على مدار الساعة لتأمين جميع الخدمات لضيوف الرحمن، ومتابعة أعمال مقدمي الخدمة بجميع المرافق، وتوفير جميع الاحتياجات لهم ليؤدوا أعمالهم بما يحقق التطلعات».

وأفاد المعيقلي أن الفرع وفق خطة الوزارة بالحج لهذا العام 1440، هيّأ من وقت مبكر كل الاحتياجات الضرورية والمشروعات التطويرية للميقات ومرافقه، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الخدمة فيه، وتأمين المطبوعات واللوحات الإرشادية وبلغات عالمية.