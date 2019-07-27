طبرجل تستعد لمهرجان الفاكهة

تطلق محافظة طبرجل بمنطقة الجوف فعاليات مهرجان الفاكهة في نسخته الأولى غداً. وتفقد محافظ طبرجل عبيد الحربي مقر المهرجان، وأشاد بالتجهيزات التي قامت بها اللجان العاملة . وأكد الرئيس التنفيذي للمهرجان سلمان الدعيجاء اكتمال التجهيزات لانطلاقة المهرجان برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بالمركز الحضاري، مبينا أن المهرجان يأتي لتسويق منتجات المحافظة التي تشتهر بالمنتجات الزراعية مثل: العنب والتين والخوخ والمشمش والكمثرى والرمان وغيرها من منتجات طبرجل الزراعية.



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