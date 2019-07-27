وفد مطوفي إفريقيا يزور وادي مكة للتقنية

اطلع وفد مؤسسة مطوفي إفريقيا غير العربية برئاسة النائب الثاني للمؤسسة المطوف طارق بن محمود علوي، وعضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية سحر بنت عبدالقادر بنقش، وعضوات اللجنتين النسائية والعلاقات العامة بالمؤسسة، خلال زيارتهم شركة وادي مكة للتقنية بجامعة أم القرى على الشركات الناشئة بها. وقال مدير العلاقات العامة بالوادي المهندس نايف السفياني إن «الوادي انطلق عام 1433، للمساهمة في الاقتصاد المبني على المعرفة عبر إنشاء وتأسيس شركات ناشئة ترتكز على دور المؤسسات العلمية والبحثية، ودمج مجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية من خلال المشاريع المشتركة الهادفة صقل مواهب الشباب والشابات، وإكسابهم المزيد من الخبرات والتعامل مع التطبيقات العلمية، وتحويلها لشركات ناشئة تسهم بدورها في الاقتصاد الوطني».

وتحدث عن دور الوادي في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة ودعمها للعديد من المبادرات واحتضانها للأفكار الإبداعية عبر حاضنة ومسرعة الأعمال التابعة للوادي.

كما اطلع رئيس وأعضاء الوفد على البرامج التي تقدمها الشركات الناشئة بالوادي وأذرعها الاستثمارية.

بدوره، ثمن النائب الثاني للمؤسسة طارق علوي، جهود القائمين على وادي مكة للتقنية بصفة خاصة وجامعة أم القرى بشكل عام على دعمهم للمبدعين والمبتكرين للمشاركة في الاقتصاد المبني على المعرفة، مبديًا إعجابه ووفد المؤسسة بما شاهدوه من نماذج وطنية مشرفة وما حققوه من شركات ناشئة تخدم دوت الخليج والمواطن.