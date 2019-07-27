وفد مطوفي إفريقيا يزور وادي مكة للتقنية

وتحدث عن دور الوادي في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة ودعمها للعديد من المبادرات واحتضانها للأفكار الإبداعية عبر حاضنة ومسرعة الأعمال التابعة للوادي.
كما اطلع رئيس وأعضاء الوفد على البرامج التي تقدمها الشركات الناشئة بالوادي وأذرعها الاستثمارية.
بدوره، ثمن النائب الثاني للمؤسسة طارق علوي، جهود القائمين على وادي مكة للتقنية بصفة خاصة وجامعة أم القرى بشكل عام على دعمهم للمبدعين والمبتكرين للمشاركة في الاقتصاد المبني على المعرفة، مبديًا إعجابه ووفد المؤسسة بما شاهدوه من نماذج وطنية مشرفة وما حققوه من شركات ناشئة تخدم دوت الخليج والمواطن.
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