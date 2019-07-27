نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد آل مجدوع

نقل محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني، أمس، تعازي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، لوالد وأسرة شهيد الواجب الجندي أول يحيى بن محمد آل مجدوع، الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه تجاه دينه ووطنه والدفاع عنه على الحد الجنوبي في منطقة نجران.
وأعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، ولأمير منطقة جازان ونائبه، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا دوت الخليج الغالي.
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