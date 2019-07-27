خرائط تفاعلية إرشادية لخدمة الحجاج

وأوضح قائد لجنة الخرائط الإرشادية بالمعسكرات المهندس وليد خالد فلمبان أن المشاعر المقدسة والمنطقتين المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة شهدت في حج هذا العام 1440 تغيرات في المسميات وبعض الفنادق والقطاعات الحكومية والأهلية، وتم رصدها وتحديثها على الخرائط التي تمت طباعتها، مشيراً إلى أن عدد الطبقات التي استخدمت لرسم الخرائط على برامح الفوتوشوب تجاوزات 150 ألف طبقة للخروج بخرائط واضحة وسهلة يتم التعامل معها بكل يسر وسهولة.
من جهته، أكد المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن «الخرائط هذا العام صدرت في وقت قياسي بعد عمل مستمر ميداني ومكتبي منذ وقت مبكر قام به الفريق المعني، بعد أن كانت تصدر في بداية شهر ذي الحجة»، مشيراً إلى جهود فريق العمل في ذلك الإنجاز، مثمناً الدعم والمتابعة التي يجدها المتطوعون بالمعسكرات من رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
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