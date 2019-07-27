وتضمنت الدورة التي تناوب على تقديمها عدد من المدربين تزويد المشاركين من الكشافة والقادة الكشفيين بأهم العناصر المرتبطة بالتعامل مع الحجاج، وتحقيق فعالية هذا التعامل، وصقل مهاراتهم وتنميتها فيما يتعلق بعملية الاتصال، ومناقشة بعض الوحدات المعرفية والمهارية المهمة، والتعرف على السلوك الإنساني وصفاته ودوافعه ونتائجه، ومنظومة التعامل مع الجمهور والانطباع الأولي، إضافة إلى قواعد التعامل وأنواع الشخصية.
كما تضمن برنامج الدورة محاضرة عن أهمية التطوع في تعزيز أواصر المحبة والترابط بين الناس، ومنحه الثقة في النفس لممارسته والتعريف بجهوده، وبناء الذات وتطوير القدرات وتنمية المجتمعات.
كانت هذه تفاصيل خبر دورة في فن التعامل مع الآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.