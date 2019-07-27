نظمت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر دورة في «فن التعامل مع الآخرين»، استهدفت فيها الكشافة المرشحين للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج.

وتضمنت الدورة التي تناوب على تقديمها عدد من المدربين تزويد المشاركين من الكشافة والقادة الكشفيين بأهم العناصر المرتبطة بالتعامل مع الحجاج، وتحقيق فعالية هذا التعامل، وصقل مهاراتهم وتنميتها فيما يتعلق بعملية الاتصال، ومناقشة بعض الوحدات المعرفية والمهارية المهمة، والتعرف على السلوك الإنساني وصفاته ودوافعه ونتائجه، ومنظومة التعامل مع الجمهور والانطباع الأولي، إضافة إلى قواعد التعامل وأنواع الشخصية.

كما تضمن برنامج الدورة محاضرة عن أهمية التطوع في تعزيز أواصر المحبة والترابط بين الناس، ومنحه الثقة في النفس لممارسته والتعريف بجهوده، وبناء الذات وتطوير القدرات وتنمية المجتمعات.