رصد 7 محلات مخالفة في ظهران الجنوب

وأوضح رئيس البلدية عوض آل سياف أن مراقبي البلدية خلال جولاتهم أمس رصدوا 7 محلات مخالفة، حيث تم إتلاف 33 كيلوجراماً من المواد الغذائية الفاسدة وأغلقوا محلين مخالفين، مؤكدا أنه جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.
وأكد آل سياف على المواطنين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية فيجب عليهم الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940، وسيتم الاستجابة بشكل فوري، كما نبّه على ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات الصحية واللوائح البلدية لحماية المستهلك.
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