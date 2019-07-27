وصول 36744 حاجا ضمن مبادرة طريق مكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحج عام 1440 من مطارات دول: باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا خلال الفترة من 1 - 8 ذي القعدة الجاري بلغ 36744 حاجًا وحاجة، قدموا إلى المملكة على متن 90 رحلة جوية.

وأوضحت الجوازات في بيان أن القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بلغ عددهم 13317 حاجًا وحاجة عبر 33 رحلة، بينما بلغ عدد القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 23427 حاجًا وحاجة عبر 57 رحلة.

ووجد جميع الحجاج استقبالاً حافلاً من الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة طريق مكة منذ لحظات مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة، وانتقالهم عبر الحافلات المخصصة لهم إلى مقر إسكانهم، سواءً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.