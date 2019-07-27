وصول 36744 حاجا ضمن مبادرة طريق مكة

وأوضحت الجوازات في بيان أن القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بلغ عددهم 13317 حاجًا وحاجة عبر 33 رحلة، بينما بلغ عدد القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 23427 حاجًا وحاجة عبر 57 رحلة.
ووجد جميع الحجاج استقبالاً حافلاً من الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة طريق مكة منذ لحظات مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة، وانتقالهم عبر الحافلات المخصصة لهم إلى مقر إسكانهم، سواءً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
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