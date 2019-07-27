ممر بيئي في مهرجان الورد والفاكهة

وقال المتحدث الرسمي لرابطة تبوك الخضراء نبيل النوار لـ«دوت الخليج» إن «الرابطة تأسست في بداية عام 1437» مشيراً إلى دعم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان لجميع أعمال رابطة تبوك الخضراء، مؤكدا أن الرابطة حصلت هذا العام على جائزة التميز البيئي على مستوى المملكة، مضيفا أن الرابطة تعمل على خطط مستقبلية لتشجير الطرق ومناطق التصحر، كما تم زراعة شجرة المنجروف داخل البحر بالاستعانة بالغواصين وبالشراكة مع رابطة الوجه الخضراء.
وأوضح النوار أن «جناح الرابطة في المهرجان يحتوي على ممر بيئي بمساحة 16م2 يستعرض أنواع الأشجار والشتلات التي تمت زراعتها في جميع أنحاء منطقة تبوك».
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