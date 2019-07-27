تطبيق إلكتروني لسلامة مخيمات عرفات

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمشعر عرفات بالتعاون مع مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوربا وأميركا وأستراليا تطبيقاً إلكترونياً يُعنى بأتمتة خدمات الدفاع المدني بالمشعر، ونقلها من الاستخدام التقليدي إلى التعامل الإلكتروني.

واختارت المديرية مؤسسة مطوفي حجاج تركيا لتكون أول شريك لها في التطبيق الذي يبدأ العمل به في حج هذا العام على نطاق المؤسسة في مربعات محددة، قبل أن يتم تعميمه على كافة المؤسسات وشركات الحج في العام القادم.

قاعدة بيانات

يمثل البرنامج قاعدة بيانات تندرج تحتها العديد من المعلومات والخدمات المتعلقة بمكاتب الخدمات الميدانية، إضافة إلى توفير الإحصائيات المتعلقة بأعمال المكاتب في السلامة بمشعر عرفات.

ويشكل التطبيق الذي سيعمل هذا العام مبدئياً على هواتف نظام أندرويد حلقة وصل بين الدفاع المدني ومكاتب الخدمات الميدانية لمعالجة المخالفات، وتطبيق تعليمات السلامة، والحد من المخاطر المتعلقة بأنظمة الكهرباء والتكييف ومخارج الطوارئ وغيرها في مخيمات الحجاج.

حلقة وصل

يتم من خلال البرنامج تسجيل مكاتب الخدمات الميدانية بواسطة البريد الإلكتروني الذي سيشكل حلقة وصل بين رؤساء المكاتب، وبين مسؤولي الدعم الفني للتطبيق في تسهيل الوصول لحل المشاكل، ومواكبة التحديثات.

وأوضح مسؤول ركن السلامة بمشعر عرفات الدكتور عمار مغربي أن «هذه الخطوة تأتي لتطوير الجهود ورقمنتها إلكترونيا، ما يسهل عملية التواصل بين منسوبي الدفاع المدني ومسؤولي المخيمات»، مؤكداً بذل الكثير من الجهود لإخراج هذا التطبيق إلى النور، متفائلاً بالنتائج التي ينتظر أن يحققها التطبيق للمديرية ومسؤولي مخيمات الحجاج.

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بيانات يتضمنها التطبيق

- مواقع المخيمات

- عدد الحجاج والخيام

- جنسيات الحجاج

- مخارج الطوارئ

- أدوات السلامة وأنواعها

- تواريخ آخر صيانة لها