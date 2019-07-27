6 فرق لمكافحة ذوات الألف رجل في العارضة

ذوات الألف رجل
أوضحت الوزارة أنه «بناء على البلاغات الواردة حول ظهور نوع من الديدان في قريتي أبوعصمة والخشل، تم تشكيل 6 فرق ميدانية للرش الأرضي والضبابي، حيث تمكنت من رش الحظائر وأماكن خروج الديدان في الطرقات والمزارع والمباني من الغابات المجاورة بشكل مكثف صباحاً ومساءً، واستمر العمل من 18/ 11 وحتى 22/ 11/ 1440، حيث تم ردم المستنقعات والبرك، وعمل مسح كامل للتأكد من عدم وجود تجمعات مائية، وتم القضاء على أعداد كبيرة من الديدان في القرى المستهدفة داخل الأحياء».
وأفادت الوزارة أن «عمليات المكافحة والمتابعة ستستمر حتى القضاء على الديدان والحد من انتشارها»، مبينة أن «هذا النوع من الديدان تتبع ذوات الألف رجل شعبة مفصليات الأرجل Arthropoda صف Diplopoda، وتأتي في بداية مواسم الأمطار والخريف، وليس لها ضرر على السكان».
التوازن البيئي
أكد مختصون أن الديدان العضوية التي رصدت في القرى المذكورة تعيش في الأماكن الرطبة والغنية بالمادة العضوية، وليس لها أي ضرر أو أهمية من الناحية الاقتصادية أو الصحية، حيث تتغذى على المواد العضوية المتحللة، ونادراً ما تتغذى على النباتات في طور البادرات.
وأبانوا أنها مفيدة في التوازن البيئي وتعتبر غذاء للطيور والضفادع والثعابين. وأشاروا إلى أن الضرر الوحيد من وجودها هو الإزعاج الذي تحدثه للسكان عند وصولها للمنازل، لذا ينصح بعدم مكافحتها إلا في المناطق السكنية، أما في الأودية ومواقع الغابات والمراعي والحقول فلا ينصح بمكافحتها.
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