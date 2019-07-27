شكرا لقرائتكم خبر عن الجديع يتفقد عدداً من أقسام مستشفى شرق جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
استقبل المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور ماجد المورقي وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساعده الدكتور أحمد الجديع ومرافقيه، حيث قام سعادته بجولة تفقدية شملت أقسام التغذية والصيدلية وقسم الأشعة والوفيات أطلع خلالها على مجريات العمل في هذه الأقسام ونوعية الخدمات المقدمة من خلال الشرح الذي قدمه رؤساء الأقسام.
والتقى الدكتور أحمد عدداً من القائمين على تقديم هذه الخدمات مثمناً جهودهم ومؤكداً على تحقيق أعلى معايير الجودة.
وأكد حرص الوزارة ودعمها لرفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال العمل كفريق متكامل.
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