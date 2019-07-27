شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات تبوك تستقبل أول وفود الحجاج من مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

استقبلت جوازات منفذ حالة عمار أول وفود الحجاج المصريين ، الذين أنهوا إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، عبر مدينة الحجاج، وغادروا اتجاه المشاعر المقدسة.

وأوضح مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد بن محمد القحطاني، أن إدارته جهزت كافة إمكانياتها الإلكترونية المتطورة والبشرية المطعمة بعناصر نسائية لتسهيل إنهاء إجراءات القادمين عبر المنفذ البري، مشيراً إلى أنه ستتم مضاعفة أعداد العناصر النسائية في كافة منافذ الدخول بالمنطقة .