شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: أتمنى رؤية «المشاعر» تعمل إلكترونياً قبل أن أموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، عن إنابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له في تدشين مشروع للمياه خاص بالمشاعر المقدسة بأكثر من 3 مليارات ريال، وكذلك مشروع للكهرباء بأكثر من مليار و200 ريال خلال هذا الشهر.

وأوضح الفيصل في لقاء مع قناة الإخبارية، أن التوجه الكامل هو أن تكون مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروعاً عصرياً ومستقبلياً للمدينة الحضارية للعالم وليس فقط للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: «أتذكر الملك فيصل - رحمه الله - وإخوانه يقفون في عرفات لترتيب السيارات أثناء النفرة، وما أريده هو الابتسام في وجه الحاج، وآمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة تعمل إلكترونياً».

وحول مبادرة طريق مكة، أوضح أن أهميتها تكمن في كونها مبادرة مستقبلية تتطور كل عام.