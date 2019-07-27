، الاتفاق يواجه فريق قاسم باشا التركي الأحد في معسكره بسلوفينيا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تواصل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في مدينة ماريبور السلوفينية عبر حصة تدريبية مسائية واحدة، تركزت على الجانب التكتيكي البحت.
ويستمر معسكر الاتفاق حتى الخامس من أغسطس المقبل، في الوقت الذي اتفق فيه الفريق على اللعب مع نظيره تريقلاف أحد أندية الدرجة الممتازة في سلوفينيا في الأول من أغسطس بدلاً من ودية الفتح في المباراة الودية الثالثة خلال المعسكر؛ وذلك لظروف تنظيمية.
وشهدت الحصة التدريبية المسائية عددًا من الجُمل التكتيكية المختلفة، وتدريبات تقوية، فيما اكتفى اللاعبان محمد الكويكبي وهزاع الهزاع بحصة تدريبية صباحية في صالة الحديد.
من جانبه، أجرى اللاعب سعد خيري فحوصات طبية على موضع إصابته، ولم تتحدد نوعية إصابته ومدى حاجته للراحة.
ويلعب الاتفاق بعد غد (الأحد) مع فريق قاسم باشا في ثاني التجارب الودية في المعسكر السلوفيني.
الاتفاق يواجه فريق قاسم باشا التركي الأحد في معسكره بسلوفينياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-26
تواصل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في مدينة ماريبور السلوفينية عبر حصة تدريبية مسائية واحدة، تركزت على الجانب التكتيكي البحت.
ويستمر معسكر الاتفاق حتى الخامس من أغسطس المقبل، في الوقت الذي اتفق فيه الفريق على اللعب مع نظيره تريقلاف أحد أندية الدرجة الممتازة في سلوفينيا في الأول من أغسطس بدلاً من ودية الفتح في المباراة الودية الثالثة خلال المعسكر؛ وذلك لظروف تنظيمية.
وشهدت الحصة التدريبية المسائية عددًا من الجُمل التكتيكية المختلفة، وتدريبات تقوية، فيما اكتفى اللاعبان محمد الكويكبي وهزاع الهزاع بحصة تدريبية صباحية في صالة الحديد.
من جانبه، أجرى اللاعب سعد خيري فحوصات طبية على موضع إصابته، ولم تتحدد نوعية إصابته ومدى حاجته للراحة.
ويلعب الاتفاق بعد غد (الأحد) مع فريق قاسم باشا في ثاني التجارب الودية في المعسكر السلوفيني.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
11:08 PM
تواصل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في مدينة ماريبور السلوفينية عبر حصة تدريبية مسائية واحدة، تركزت على الجانب التكتيكي البحت.
ويستمر معسكر الاتفاق حتى الخامس من أغسطس المقبل، في الوقت الذي اتفق فيه الفريق على اللعب مع نظيره تريقلاف أحد أندية الدرجة الممتازة في سلوفينيا في الأول من أغسطس بدلاً من ودية الفتح في المباراة الودية الثالثة خلال المعسكر؛ وذلك لظروف تنظيمية.
وشهدت الحصة التدريبية المسائية عددًا من الجُمل التكتيكية المختلفة، وتدريبات تقوية، فيما اكتفى اللاعبان محمد الكويكبي وهزاع الهزاع بحصة تدريبية صباحية في صالة الحديد.
من جانبه، أجرى اللاعب سعد خيري فحوصات طبية على موضع إصابته، ولم تتحدد نوعية إصابته ومدى حاجته للراحة.
ويلعب الاتفاق بعد غد (الأحد) مع فريق قاسم باشا في ثاني التجارب الودية في المعسكر السلوفيني.
، الاتفاق يواجه فريق قاسم باشا التركي الأحد في معسكره بسلوفينيا ،
المصدر : الخليج 365
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