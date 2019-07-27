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أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن نتائج القبول للوظائف الموسمية النسائية لعام 1440 هـ، حيث بلغ عدد المقبولات 349 من 153 مطوفة، و161 من بنات الطائفة، فيما تم توظيف 35 فتاة من خارج دائرة المطوفات وكلهم من السعوديات المؤهلات علمياً، ويمتلكن الخبرات لخدمة ضيوف الرحمن.
وفي التفاصيل، وزعت المقبولات على لجان الاستقبال والمغادرة، الإسكان، التفويج والمشاعر، الوعي الصحي، إدارة النفايات، لجنة الرعاية الإنسانية، لجنه الإعلام، لجنة الخدمة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أوضحت عضو مجلس الإدارة المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي أن اختيار المقبولات تم على أساس المعايير التي وضعتها المؤسسة، حيث تشترط أن تكون المتقدمة مطوفة أو من بنات الطائفة من السعوديات اللواتي يمتلكن المؤهل العلمي المناسب والخبرة بجانب أن يكون عمرها مناسباً لأداء الأعمال المناطة بها.
وأكدت الدكتورة "عنقاوي" أن أحد أهم أهداف تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة مغلقة ضمن رؤية المملكة 2030 هو تفعيل وتمكين المرأة في جميع المؤسسات المعنية بحجاج الخارج في كافة المجالات التي تخدم ضيوف الرحمن.
وأشارت إلى أن المؤسسة عملت على تفعيل هذا الجانب من خلال ورشة عمل تحت عنوان (المرأة شريكة النجاح)، حيث تم من خلالها تحليل الفجوة بين الواقع والمأمول عبر استطلاع آراء عدد كبير من المطوفات العاملات في خدمة الحجاج خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الورشة وصلت لرسم خطة تطويرية تهدف إلى تفعيل دور المرأة.
وأضافت:" عملنا خلال الفترة الماضية على هذه الجوانب من خلال تفعيل لجنة الخدمة الاجتماعية والتي تهتم بدراسة الحالة للمساهمات وكتابة التوصيات لتحديد نوعية احتياجاتهن والعمل على تلبيتها عبر قنوات مختلفة عبر لجنة الإعانات والسلف ولجنة التدريب والتواصل مع المؤسسات المعنية".
وأشارت الدكتورة حنان إلى أن المؤسسة فتحت فرص عمل للمطوفات في مجالات مختلفة من خلال لجنة التدريب، ووضع برامج تزيد مهارات المساهمات وبنات الطائفة.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 12:07 AM
يعملن بمجالات الاستقبال والتفويج والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية"مطوفو الدول العربية" توظف 349 فتاة سعودية باللجان النسائية لخدمة ضيوف الرحمن
أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن نتائج القبول للوظائف الموسمية النسائية لعام 1440 هـ، حيث بلغ عدد المقبولات 349 من 153 مطوفة، و161 من بنات الطائفة، فيما تم توظيف 35 فتاة من خارج دائرة المطوفات وكلهم من السعوديات المؤهلات علمياً، ويمتلكن الخبرات لخدمة ضيوف الرحمن.
وفي التفاصيل، وزعت المقبولات على لجان الاستقبال والمغادرة، الإسكان، التفويج والمشاعر، الوعي الصحي، إدارة النفايات، لجنة الرعاية الإنسانية، لجنه الإعلام، لجنة الخدمة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أوضحت عضو مجلس الإدارة المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي أن اختيار المقبولات تم على أساس المعايير التي وضعتها المؤسسة، حيث تشترط أن تكون المتقدمة مطوفة أو من بنات الطائفة من السعوديات اللواتي يمتلكن المؤهل العلمي المناسب والخبرة بجانب أن يكون عمرها مناسباً لأداء الأعمال المناطة بها.
وأكدت الدكتورة "عنقاوي" أن أحد أهم أهداف تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة مغلقة ضمن رؤية المملكة 2030 هو تفعيل وتمكين المرأة في جميع المؤسسات المعنية بحجاج الخارج في كافة المجالات التي تخدم ضيوف الرحمن.
وأشارت إلى أن المؤسسة عملت على تفعيل هذا الجانب من خلال ورشة عمل تحت عنوان (المرأة شريكة النجاح)، حيث تم من خلالها تحليل الفجوة بين الواقع والمأمول عبر استطلاع آراء عدد كبير من المطوفات العاملات في خدمة الحجاج خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الورشة وصلت لرسم خطة تطويرية تهدف إلى تفعيل دور المرأة.
وأضافت:" عملنا خلال الفترة الماضية على هذه الجوانب من خلال تفعيل لجنة الخدمة الاجتماعية والتي تهتم بدراسة الحالة للمساهمات وكتابة التوصيات لتحديد نوعية احتياجاتهن والعمل على تلبيتها عبر قنوات مختلفة عبر لجنة الإعانات والسلف ولجنة التدريب والتواصل مع المؤسسات المعنية".
وأشارت الدكتورة حنان إلى أن المؤسسة فتحت فرص عمل للمطوفات في مجالات مختلفة من خلال لجنة التدريب، ووضع برامج تزيد مهارات المساهمات وبنات الطائفة.
، "مطوفو الدول العربية" توظف 349 فتاة سعودية باللجان النسائية لخدمة ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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