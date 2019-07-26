

السيح 23 ذو القعدة 1440هـ الموافق 26 يوليو 2019م واس

أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم ستة محلات للمواد الغذائية بمدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية.

وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وتطبيق الغرامات اللازمة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة على تلك المحلات ، مشدداً على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي .

وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

// انتهى //

23:06ت م

0141





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إغلاق ست منشآت غذائية بمدينة السيح لمخالفات صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.